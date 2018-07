Stille wake aan Planckendael voor doodgeschoten leeuwin 02 juli 2018

02u28 1 Mechelen Een tiental mensen heeft zaterdag een stille wake gehouden aan de ingang van dierenpark Planckendael in Muizen (Mechelen). Ze brandden kaarsen en deelden bloemen uit ter nagedachtenis van leeuwin Rani, die twee weken geleden kon ontsnappen en werd doodgeschoten.

"Als één 'wat als' een reden is om te moorden, zijn er tientallen 'wat als' om alle zoos te sluiten." Dat stond te lezen op het spandoek dat de dierenliefhebbers zaterdag bij hadden. "Voor ons is Rani koelbloedig vermoord, die jonge leeuwin moest boeten voor een menselijke fout. Het is heel duidelijk dat dieren hier niet thuishoren. Een dierentuin is voor hen wat een gevangenis is voor ons: een plek waar je overleeft in plaats van leeft", zegt Ronny Crabbé namens de actievoerders, die allemaal aangesloten zijn bij dierenorganisaties. "Dierentuinen zijn een commerciële bedoening, het doel is vooral de kassa te doen rinkelen. Moeten we écht dieren blijven opsluiten zodat kleine kindjes naar een leeuw of olifant in gevangenschap kunnen komen kijken?" Het waren net de gezinnen met kleine kindjes die de bloemen van de actievoerder aannamen, maar niet iedereen begreep de boodschap. "Die gaan we straks bij de olifanten leggen, als troost omdat er drie olifanten overleden op een maand tijd."





Politie Mechelen-Willebroek hield, na de manifestatie van vorig weekend, ook nu weer een oogje in het zeil. "We hebben duidelijke afspraken gemaakt met de actievoerders, en alles is rustig verlopen", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. (EDT)