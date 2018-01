Sticker helpt dieren redden bij brand 02u49 0

Open Vld-bestuursleden Bavo Anciaux en Shanna Jacops vragen het Mechelse stadsbestuur snel werk te maken van de invoering van brandweerstickers. Daarmee kunnen bewoners aangeven welke en hoeveel huisdieren er in huis aanwezig zijn, zodat pompiers bij een brand indien mogelijk een reddingsactie op poten kunnen zetten. "Het is een simpele en goedkope actie, maar het kan een wereld van verschil betekenen voor onze diertjes." De stickers bestaan al in Geel, de brandweerzone Westhoek en, vanaf dit jaar, het Brussels gewest. Vorige maand formuleerde N-VA het voorstel ook al in Nijlen.