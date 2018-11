Stichting Verkeerskunde beloont beste scholen van de klas Wannes Vansina

16 november 2018

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft vrijdagmiddag in Mechelen de basisscholen die vorig schooljaar een gouden medaille ‘Verkeer op School’ hebben behaald in de bloemetjes gezet tijdens een belonings- en netwerkmoment. Op die manier wilde de VSV de ruim negentig scholen bedanken voor hun bijzondere inzet inzake verkeerseducatie. Zo geven de winnaars van de kleuterklas tot in het zesde leerjaar praktijklessen verkeer. “Met onze verkeersbrevetten leren kinderen stapsgewijs vaardigheden aan. Scholen die hier werk van maken verdienen echt een gouden medaille. In die praktijkgerichte verkeerseducatie kruipt een pak meer inspanning en tijd dan in een theorieles. Maar het levert ook goede resultaten op: kinderen die van jongsaf leren fietsen in de school, scoren veel beter op het Grote Fietsexamen dan kinderen die geen voortraject hebben gevolgd”, zegt woordvoerder Werner De Dobbeleer. Een 25-tal scholen nam deel aan het evenement, waaronder Sint-Calasanz uit Nijlen en OLV De Ham uit Mechelen. Andere scholen uit de regio die ook een gouden medaille wonnen, maar niet aanwezig waren: Parochieschool Peulis, Ursulinen Mechelen en Esdoornschool Hombeek.