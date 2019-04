Sterrendaalders en Triangel vergroenen dankzij Pimp Je Speelplaats Wannes Vansina

16u15 0 Mechelen Vijfentwintig scholen krijgen dit jaar een budget van 4.000 euro om hun speelplaats te vergroenen dankzij het project Pimp je Speelplaats. In de Mechelse regio zijn dat Steinerschool Lier-Sterrendaalders en Freinetschool Triangel in Booischot.

Voor de vijfde projectoproep konden alle scholen tot 19 februari 2019 een subsidieaanvraag indienen. Uit de 113 scholen selecteerde de jury 25 laureaten. Zij krijgen elk een budget van 4.000 euro dat kan gebruikt worden voor de aankoop van planten en andere natuurlijke materialen.

Vlaams minister van Natuur Koen Van den Heuvel (CD&V): “Heel wat leerlingen brengen bijna een derde van hun schooldag door op de speelplaats. En onderzoek toont aan dat op een gevarieerde, groene speelplaats leerlingen zich gelukkiger voelen dan op een beklinkerde schoolspeelplaats. Beweging in de buitenlucht en rust in het groen hebben een positieve invloed op de lichamelijke en mentale gezondheid.”

BimSem

Hij maakte de namen bekend in BimSem, een school in Mechelen die eerder al deelnam aan Pimp je Speelplaats. Daar maakten dierenverblijven plaats voor een groene openluchtklas en picknickplek. “Het idee werd vorig schooljaar uitgewerkt door een aantal leerlingen van het zesde jaar, dit jaar stonden andere in voor de uitvoering”, aldus leraar Joop Wauters.