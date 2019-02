Sterre Dauw houdt Mechelse schaakeer hoog Wannes Vansina

18 februari 2019

De TSM-Schaakclub in Mechelen was afgelopen weekend gastheer van het Jeugdkampioenschap van Vlaanderen. Ze verwelkomde 195 jonge schakers in het Sint-Romboutscollege. In verschillende leeftijdscategorieën streden ze om de titels. Van de Mechelse schaakclubs kon enkel Sterre Dauw (Kon. Mechelse) de kampioenstitel (-18) in de Dijlestad houden. Een bijzondere prestatie kwam van Daniel Dardha, een 13-jarige Antwerpse. Het supertalent deed een gooi naar de titel in de hoogste reeks (-20) en won nog ook. De Laureaten van Vlaanderen werden bij de jongens Maxim Musambayev (Mercatel Gent) en bij de meisjes was Juliette Sleurs (Neerpelt).