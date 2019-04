STERKkamp leert kinderen sterker in hun schoenen staan Els Dalemans

08 april 2019

18u12 1 Mechelen Een vakantiekamp voor kinderen die zich minder goed in hun vel voelen. Dat is waar het STERKkamp van Maya Hoppenbrouwers voor staat. “We werken in heel kleine groepjes en met geschoolde monitoren rond onzekerheid, faalangst, emoties en meer. Door die speelse therapie zien we kinderen vaak op enkele dagen tijd helemaal openbloeien”, klinkt het.

“Het idee voor de STERKkampen is ontstaan vanuit mijn eigen studentenjob als animatrice. Ik werkte op verschillende grote vakantiekampen, waar heel veel kinderen zich enorm goed amuseren maar enkelen hun draai niet vinden. Zij voelen zich niet goed in een grote groep, zijn verlegen of onzeker, hebben faalangst of wat meer moeite om vriendjes te maken... Deze kinderen kunnen echter ook niet terecht op kampen voor kinderen met een bepaalde problematiek zoals ADHD of autisme.”

Wetenschappelijk onderbouwd

“Na mijn studies tot psychologisch consulent besloot ik met STERKkamp vzw die leemte in het aanbod op te vullen. Samen met een enthousiast team monitoren gingen we 2 jaar geleden van start in Antwerpen. Onze begeleiders worden streng geselecteerd: de groep bestaat uit leerkrachten, psychologen en pedagogen. Ze moeten immers op de juiste manier aan de slag kunnen gaan met ons draaiboek, dat uitgewerkt werd op basis van wetenschappelijk onderbouwde theorieën.”

“Tijdens een STERKkamp vormen we groepjes van maximaal 8 kinderen per 2 begeleiders. In de voormiddag wordt rond een bepaald thema gewerkt. We gingen maandag van start met talenten, op dinsdag en woensdag oefenen we sociale vaardigheden, op donderdag en vrijdag werken we rond emoties. Het gaat hier niet om zware therapieën, maar om speelse oefeningen waarmee de kinderen aanleren hoe ze iemand kunnen aanspreken, hoe ze vlotter vriendjes maken... Zo zorgen we voor dat extra duwtje in de rug. In de namiddag wordt er voluit samen gespeeld.”

Openbloeien

“We zien kinderen vaak al doorheen de week groeien en openbloeien. Ook achteraf horen we van ouders en leerkrachten dat de kleintjes vaak beter in hun vel zitten, sterker staan. We organiseren nu ook ‘vervolgkampen’, om dat zelfvertrouwen nog meer te doen groeien. Omdat ook ouders van ver buiten Antwerpen hun kinderen naar onze STERKkampen brachten, besloten we net uit te breiden naar Mechelen.”

De STERKkampen staan open voor kinderen tussen 7 en 12 jaar en vinden plaats in Busleyden Atheneum, Campus Botaniek in de Mechelse Augustijnenstraat. Alle info: www.sterkkamp.be.