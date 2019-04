Sterke verkeershinder verwacht in Consciencestraat Wannes Vansina

02 april 2019

Volgende week vinden in opdracht van Eurofiber kabel- en sleufwerken plaats in de Consciencestraat in Mechelen en dat zal het verkeer geweten hebben. De stad verwacht sterke hinder omdat er minder rijstroken beschikbaar zullen zijn op de belangrijke verkeersas. De werkzaamheden zullen duren van maandag tot en met vrijdag en werden opgedeeld in negen fasen. De tweede en derde zijn de ergste: dan blijft nog slechts een rijstrook over. Aannemer CAS-VOS zal deze wel uitvoeren buiten de spitsuren.