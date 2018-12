Stelende stellingbouwers moeten 37.000 euro dokken voor schade aan Sint-Romboutskathedraal TVDZM

21 december 2018

14u30 0 Mechelen De rechtbank in Mechelen heeft twee stellingbouwers schuldig bevonden aan diefstal van een grote hoeveelheid lood. Ze pleegden de feiten toen ze aan het werk waren aan de Sint-Romboutskathedraal. Eén van hen kreeg een effectieve straf, de andere strafopschorting.

De provincie stelde in mei 2018 vast dat een grote hoeveelheid van de loden gootbedekking aan de kathedraal verdwenen was. Er volgde een klacht bij de politie en niet veel later kwamen al meteen verdachten in beeld. Het ging om drie stellingbouwers uit het Antwerpse. En uiteindelijk moesten twee van hen, 30 en 35 jaar oud, zich vorige maand voor de rechter verantwoorden.

Het lood werd verkocht om extra geld binnen te rijven. De twee verdienden er zo’n 1.000 euro mee. W.V. (35) kwam er uiteindelijk vanaf met probatie-opschorting, gekoppeld aan voorwaarden gedurende drie jaar. Volgens zijn raadsman liet hij zich meeslepen en had hij inmiddels heel wat spijt van zijn daden.

Al 22 veroordelingen

Maar zijn 30-jarige kompaan kwam niet zo goed weg. Ook hij werd schuldig bevonden, wat hem een celstraf van één jaar effectief kostte, alsook een geldboete van 400 euro. De dertiger werd in het verleden dan ook al 22 keer veroordeeld, waarvan zeven keer in een correctionele rechtbank.

Aan de provincie moet het duo wel iets meer dan 37.000 euro betalen. “Voor de schade aan de Sint-Romboutstoren”, klonk het. Schade die voorlopig ook nog niet hersteld kon worden. “Die herstellingswerken zijn als meerwerk opgenomen in de lopende restauratie. Voorlopig heeft de aannemer de goot met rubber gedicht, zodat er geen verdere schade kan ontstaan.”