Steekpartij in woning in Coxiestraat kost vijf jaar cel met uitstel 02 februari 2018

02u46 0 Mechelen De correctionele rechtbank in Mechelen heeft Michael D. uit Frankrijk schuldig bevonden aan poging moord. De jongeman stak de broer van de vrouw neer in wier woning hij tijdelijk mocht verblijven omdat hij dakloos was. Hij kreeg vijf jaar met uitstel.

Hulpdiensten zijn midden juni 2017 massaal opgeroepen naar de Michiel Coxiestraat in Mechelen. Volgens de melding was er een 47-jarige man neergestoken en verloor het slachtoffer heel wat bloed. De man kreeg een hakmes in de buik en kroop door het oog van de naald. Artsen konden de man redden maar psychologisch, zo verklaarde zijn raadsman op zitting, heeft hij het nog steeds bijzonder zwaar.





De politie arresteerde meteen een verdachte: een jonge Fransman die sinds een tijdje bij de zus van het slachtoffer verbleef. De vrouw had hem in huis genomen omdat hij dakloos was.





Beklaagde gaf eerst niet veel toe, maar geleidelijk aan begon hij zijn spijt te betuigen. De jongeman verklaarde enorm onder invloed te zijn geweest van alcohol en medicatie. Veel kon hij zich niet meer herinneren. De aanleiding voor de feiten was naar verluidt een eerder incident tussen de beklaagde en de vrouw bij wie hij mocht inwonen. Zij had verwondingen opgelopen. "Een slag van hem", zei de vrouw. "Een gevolg van een partijtje SM", reageerde beklaagde. Hoe dan ook, kort nadat het slachtoffer de verwondingen bij zijn zus had gezien, eiste hij antwoorden. Op dat moment was de beklaagde in de slaapkamer zijn roes aan het uitslapen.





Geen uitlokking

"Mijn cliënt kreeg vijf klappen in het gezicht en heeft gereageerd. Uiteraard op een zeer verkeerde manier", zei raadsman Cédéric Monheim. Hij nam het op van de jonge Fransman en vond dat er sprake was van uitlokking. De verdediging vroeg de herkwalificering naar slagen en verwondingen, maar de rechtbank ging daar niet op in. De rechtbank legde de zuiderbuur een celstraf op van vijf jaar, waarvan enkel de voorlopig hechtenis effectief is en gekoppeld is aan voorwaarden. Een ervan is een behandeling voor zijn alcoholprobleem.





Op burgerlijk gebied vroeg niet enkel het slachtoffer een schadevergoeding, maar stelden ook de zus, de vriendin van het slachtoffer en de vader van het slachtoffer burgerlijke partij. In totaal zal de beklaagde net geen 10.000 euro moeten ophoesten. (TVDZM)