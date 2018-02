Stationsproject start drie nieuwe werven 03 februari 2018

03u21 0

Infrabel is gestart met de spooraanleg en de uitrustingstechnieken van de Spoorbypass. Het is een van drie nieuwe werven die dit jaar worden opgestart. Daarnaast starten in de loop van het jaar de verdere voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe station Mechelen. Ook wordt er begonnen met de aanleg van de fietsinfrastructuur: een fietsbrug over de Brusselsesteenweg, fietstunnels aan de Jubellaan en het Douaneplein en de Fietspuzzel over de Leuvensesteenweg. Deze moet klaar zijn tegen 2020, wanneer ook de Tangent opengaat. Er raakt dit voor jaar ook iets af, namelijk de nieuwe, ondergrondse NMBS-parking. In het voorjaar opent hij voor 2.000 personenwagens en motorfietsen. De parking zal bij de opening enkel vanaf de Hanswijkvaart toegankelijk zijn. Wie vragen heeft, kan terecht in het infopunt. Dat huist niet meer in de Consciencestraat, maar in het station. (WVK)





Meer over Spoorbypass

Consciencestraat

Leuvensesteenweg

Douaneplein

Hanswijkvaart

Mechelen

Infrabel

Jubellaan