Stationsparking wint Betonprefabprijs Wannes Vansina

30 november 2018

De nieuwe parkeergarage van het station in Mechelen is in de prijzen gevallen. De ondergrondse parking ontving de Betonprefabprijs van de Federatie van de Betonindustrie. “Een maximum aan functionaliteit, gekoppeld aan een zeer grote belevingskwaliteit, en dat binnen een duurzaam concept”, luidde het verdict. Vooral de architecturale waarde van de wand tussen parking en circulatiezone kon de jury bekoren. Ook de zogenaamde helicoïdalen – de slakkenhuisvormige verbindingen tussen de drie niveaus - kregen omwille van hun lichtheid en vormgeving lof toegezwaaid, net als het gebruik van de 16 meter brede overspanningen in het parkinggedeelte zelf. De parking werd begin september geopend door de NMBS en ontworpen door architecten Brent Turchak en Bruno De Backer. Vorige week viel ook al de spoorwegbrug over de Leuvense Vaart in de prijzen.