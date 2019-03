Stationsparking bereikbaar via Motstraat Wannes Vansina

01 maart 2019

08u29 0

De in september geopende ondergrondse stationsparking in Mechelen is voortaan ook bereikbaar via de Motstraat. Eerder moesten alle gebruikers via de Hanswijkvaart. De nieuwe verbinding is vooral goed nieuws voor het autoverkeer dat vanuit de richting Leuven komt. “Niet alleen wordt het tracé een stuk korter, maar men vermijdt ook onnodig aanschuiven wanneer de Colomabrug open staat voor scheepvaartverkeer en de Hanswijkvaart geblokkeerd staat”, zegt Rudy Van Camp van Mechelen In Beweging. Tegelijk werd ook de toegang vanaf de Hanswijkvaart verbeterd: het grind maakte plaats voor asfalt. Beide routes geven ook aansluiting op de kiss and ridezone die zich ter hoogte van de ondergrondse ingang bevindt. Vanaf het voorjaar 2021 zal de parking bereikbaar zijn via de Tangent, de deels ondergrondse verbindingsweg tussen Brusselsesteenweg en Douaneplein.