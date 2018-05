Stap in voetsporen van vluchtelingen op Refugee Walk 23 mei 2018

Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert op zondag 30 september een Refugee Walk in Mechelen. Doel van de deelnemers is niet alleen om hun solidariteit met vluchtelingen te tonen, maar ook om geld in te zamelen.





De eerste twee edities van de Refugee Walk vonden plaats in Genk, de derde editie zal plaatsvinden in Mechelen. "Omdat het een gastvrije stad is", motiveert Rein Antonissen van Vluchtelingenwerk de keuze. Hij hoopt 1.200 deelnemers bijeen te krijgen aan het vertrekpunt aan de Nekkerhal, vluchtelingen en niet-vluchtelingen. Van daaruit zullen ze een tocht van 40km maken door Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver en Rijmenam. "Met inschrijvingsgelden en sponsoring hopen we 200.000 euro bijeen te krijgen." De opbrengst gaat naar de eigen werking. Ambassadeurs zijn twee Mechelaars: ex-vluchteling en scheidsrechter Mohamed Jarkas en comedian én ex-jurist bij Vreemdelingenzaken Bert Gabriëls. De eerste stapte de eerste Refugee Walk mee. "Een heel mooi initiatief", zegt Jarkas. De keuze voor de Nekkerhal is niet toevallig. Dat weekend vindt daar een wandelbeurs plaats van Wandelsport Vlaanderen. Inschrijven kan via www.refugeewalk.be. (WVK)