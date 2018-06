Standbeeld Dodoens heeft hand terug 20 juni 2018

Rembert Dodoens in de Kruidtuin in Mechelen heeft opnieuw een rechterhand. Het standbeeld moest het al elf jaar zonder stellen. Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van het overlijden van de historische botanicus vorig jaar suggereerden vrijwilligers van 'De Vrienden van Dodoens' en andere Mechelaars om de hand te herstellen. Een eenvoudige opgave was dat niet, want er waren slechts enkele oude foto's om op verder te gaan en die bleken niet altijd even duidelijk. Zo was het bijvoorbeeld erg moeilijk te zien welke bloem Dodoens in zijn hand hield. De stad trok 9.256 euro uit voor het herstel van de hand. Het beeld in de Kruidtuin dateert uit 1862 en is van de hand van Jozef Tuerlincx. (WVK)