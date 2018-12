Stakingsgolf Mechelen: zware hinder bij De Lijn, geen bij stad Wannes Vansina

14 december 2018

De syndicale actiedag vandaag heeft grote gevolgen voor wie de bus wil nemen in de regio Mechelen. Volgens De Lijn is ongeveer dertig procent van de stads- en streekbussen uitgereden. Wie vandaag de bus wil nemen, oefent dus maar beter geduld of zoekt een alternatief. Voor de dienstverlening van de stad Mechelen heeft de actiedag dan weer geen gevolgen. “Er zijn stadsbreed nauwelijks mensen die vandaag kozen te staken. De services aan het onthaal en de loketten in het Huis van de Mechelaar zijn maximaal verzekerd. Alle Mechelaars kunnen overal bij onze stadsdiensten terecht zoals op elke andere vrijdag”, meldt schepen Marc Hendrickx (N-VA).