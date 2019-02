Staking laat zich ook voelen op rechtbank: Rechter stelt enkele zaken genoodzaakt uit Tim Van der Zeypen

13 februari 2019

12u30 0

Op de correctionele zitting in Mechelen werden er vanmorgen enkele rechtszaken uitgesteld. De reden daarvoor was de nationale staking. Zo kon een zaak over partnergeweld niet worden behandeld omdat de verdachte niet kon worden overgebracht door het veiligheidspersoneel. De man zit momenteel in de gevangenis van Mechelen. Verder moesten er nog twee andere zaken van oplichting en een huisdiefstal worden uitgesteld omdat de verdachten zelf niet op de zitting geraakten. “Mijn cliënt is afhankelijk van het openbaar vervoer en heeft vanmorgen getracht om hier met de bus te geraken. Maar dat is niet gelukt”, klonk het bij advocate Liesbeth De Vleeschouwer. Zij vroeg een kort uitstel aan de rechtbank zodat haar cliënt ook zelf aanwezig kon zijn.