Staffords stralen op rode loper in asiel 12 februari 2018

02u26 0 Mechelen Dierenbescherming Mechelen heeft gisteren de rode loper uitgerold voor een dertigtal 'powerbreeds' of sterke hondenrassen. Door deze dieren in de kijker te zetten, hoopt het asiel makkelijk een gouden mandje voor hen te vinden.

"We werken samen met SCSP (Second Chance Staffords and Pitbulls) om in totaal meer dan 50 van deze honden op te vangen, in het asiel en in opvanggezinnen", zegt Sabine Slaets van de Mechelse Dierenbescherming. "Vooral door inbeslagnames kregen we de jongste tijd erg veel staffords binnen, en net dit ras is erg moeilijk te plaatsen. Staffords hebben onterecht een slechte reputatie, want het zijn echt schatten van honden en erg sterke en energieke dieren. Op dit moment zijn 30 staffords klaar voor adoptie, onze gedragstherapeuten verwachten dat we tegen onze opendeurdag in juli ook de andere dieren kunnen tonen." Volgend weekend organiseert Tattoo Freedom een actie voor de Dierenbescherming. "Op zaterdag 17 februari vanaf 9 uur zullen twee tatoeëerders 24 uur lang tattoo's plaatsen. De opbrengst gaat naar de aankoop van twee chalets, die we zullen inrichten als relaxruimtes. Onze dieren kunnen zo elke dag wat tijd doorbrengen in een 'gewone' woonkamer met meubels in en de radio aan, zodat ze geen kooidieren worden." (EDT)