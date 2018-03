Stadsmuseum opent pas op 17 juni 21 maart 2018

02u32 0 Mechelen Hoewel dat wel de bedoeling was, opende Recht van Rechtvaardigheid niet samen met de rest van het Hof van Busleyden. Door een vertraging bij de langlopende verbouwingen opent het stadsmuseum in de voormalige woning van Hieronymys van Busleyden pas op 17 juni.

"Op een bepaald moment hebben we met de aannemer en architecten moeten vaststellen dat het beter was de twee uit elkaar te trekken. Anders was de kans te groot dat we een museum zouden openen met te veel mankementen, wat meteen voor een negatieve sfeer zou zorgen rond de opening van deze toch wel belangrijke investering voor de stad", verklaart cultuurschepen Björn Siffer. Bij de opening zullen regelmatige bezoekers van het vroegere museum hun Hof niet helemaal herkennen. "Het grootste verschil zal zijn dat heel wat zalen nu museaal ingericht zullen zijn en niet meer volgens de oorspronkelijke kamers zoals die bestonden van de 15de tot 17de eeuw. Het zal er dus minder historisch uitzien, maar dat is nu eenmaal de consequentie als we een modern museum willen openen. In andere kamers gaan we die oude toestand dan weer evoceren." Hij geeft nog mee dat de Mechelaar inbreng krijgt in het stadsmuseum. "Hij wordt als het ware mee curator." (WVK)