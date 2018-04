Stadsmagazine Nieuwe Maan krijgt ingesproken versie voor blinden 03 april 2018

02u30 1 Mechelen De stad Mechelen heeft besloten om het stadsmagazine De Nieuwe Maan vanaf juni ook in gesproken vorm aan te bieden aan blinde en slechtziende Mechelaars.

Dat heeft burgemeester Bart Somers (Open Vld) bekendgemaakt na een vraag van gemeenteraadslid Rita Van den Bossche (N-VA). De stad zal de opnames op verschillende manieren ter beschikking stellen: via de website, in de bibliotheek en op cd gratis via de post.





"Het is een inspanning om het infoblad volledig in te lezen, maar we vinden het belangrijk iedereen te informeren over de dingen die in Mechelen gebeuren", zegt Somers.





De burgemeester wil bekijken hoe het loopt en sluit niet uit dat er in een volgende fase ook delen van de website in luistervorm zullen worden aangeboden. Voor de opnames en verdeling werkt Mechelen samen met Transkript.





In november bracht Somers nog een bezoek aan de opnamestudio's aan het Douaneplein. Kostprijs: ruim 200 euro per magazine. (WVK)