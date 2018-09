Stadslijst wil politiezone nog uitbreiden 06 september 2018

02u26 0 Mechelen Een grotere politiezone met geïntegreerde wijkteams en een onlineloket met skypeverbinding. Dat is een van de voorstellen uit het veiligheidsplan waarmee Vld-Groen-M+ naar de verkiezingen trekt.

De stadslijst stelde gisteren haar 'Veiligheidsplan voor Mechelen' voor. "Ik heb het gevoel dat veiligheid minder leeft, maar het is iets wat een absolute prioriteit blijft", zegt burgemeester Bart Somers. Het borduurt verder op het huidige veiligheidsbeleid en voegt daar nieuwe zaken aan toe. Zo moet de zone na de uitbreiding met Willebroek verder groeien, maar mag dat niet ten koste gaan van de nabijheidspolitie. "Verdeeld over vijf zones komen er geïntegreerde wijkteams die zullen bestaan uit tien tot twintig politieagenten én preventiewerkers. Ze zullen meer aanwezig en aanspreekbaar zijn", licht Somers toe. "Daardoor kunnen we burgers actiever betrekken bij het veiligheidsbeleid", vult lijstduwer Kristof Calvo aan. Verder wil de stadslijst onder meer de preventiediensten verhuizen naar het commissariaat, meer trajectcontroles en vrachtwagensluizen, een betere re-integratie van gedetineerden, betere slachtofferhulp en een geschakelde aanpak van drugsmisbruik. (WVK)