Stadslijst roept op tot het schrijven van liefdesbrieven 08 februari 2018

De stadslijst Vld-Groen-m+ roept met een filmpje op de sociale media met artiest Arno Moens de Mechelaars op om hun liefde voor hun stad te bezingen in een liefdesbrief. "Nu Valentijn voor de deur staat, willen we de Mechelaars aanmoedigen om een keer in de pen te kruipen over Mechelen en samen met ons hun liefde voor Mechelen uit te schreeuwen. De liefdesbrieven zullen worden gebundeld en voorgesteld tijdens een evenement over de liefde voor Mechelen", vertelt Kristof Calvo. Dat evenement vindt op 2 maart (vanaf 19 uur) plaats in Lamot. Iedereen is welkom. "Verwacht je aan verrassende ontmoetingen, muziek, comedy, een beetje geschiedenis, veel toekomst en vooral veel liefde voor Mechelen", aldus Bart Somers. Het programma is binnenkort terug te vinden op www.voormechelen.be. Brieven kunnen tot 23 februari ingestuurd worden via info@voormechelen.be. (WVK)