Stadslijst organiseert weer 'referendum' 03 april 2018

Stadslijst VLD-Groen-M+ organiseert van 7 april tot en met 23 juni het vierde 'Groot Mechels referendum'. Gedurende die periode zullen leden 40.000 huisbezoeken afleggen. Het referendum wordt opgemaakt in twaalf versies, met telkens een veertigtal algemene vragen aangevuld met een aantal specifieke stellingen per wijk.





"Zo krijgen we opnieuw een representatief, scherp beeld van de wensen van de Mechelaars. Opnieuw zal de stadslijst alle goedgekeurde stellingen in het referendum onverkort opnemen in het verkiezingsprogramma", luidt het.





Mechelaars kunnen het ingevulde referendum opsturen of binnenbrengen bij een van de inzamelpunten verspreid over de stad. Invullen kan ook online via www.voormechelen.be/referendum. (WVK)