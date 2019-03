Stadsfestival Lunalia organiseert maankijkavond Maanstaren Wannes Vansina

05 maart 2019

16u26 0

Lunalia, het voorjaarsfestival van Festival van Vlaanderen Mechelen, organiseert op donderdag 21 maart de maankijkavond ‘Maanstaren’, in samenwerking met de stad, RTV|TV PLUS en volkssterrenwacht Urania. Deelnemers krijgen de kans om te genieten van de volle maan op de Sint-Romboutstoren met behulp van telescopen. Astronomen van Urania geven een woordje uitleg. De tickets zijn gratis, maar aangezien het aantal plaatsen beperkt is, is snel inschrijven wel de boodschap (via mechelen@festival.be). Bij regenweer kan Maanstaren niet doorgaan. De activiteit vindt plaats van 20.30 tot 22.30 uur.