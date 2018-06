Stadsfestival groeit van 8 naar 11 locaties DEZE ZOMER OP MAANROCK: CIRCUS, STAND-UPCOMEDY EN YOGA WANNES VANSINA

16 juni 2018

02u47 0 Mechelen De 22ste editie van Maanrock wordt opnieuw een flink stuk groter. Waren er vorige zomer nog acht feestlocaties, dan worden dat er van 24 tot en met 26 augustus maar liefst elf. Voor het eerst biedt het Mechelse stadsfestival plaats aan circus, stand-upcomedy, yoga en een discotheek.

Vorig jaar breidde Maanrock uit van vier naar acht podia. Dit jaar zijn het Cultuurplein, de tuin van het Oh (Moes), het Maurus Moreelshuis (Sjarabang) en de Sinte-Mettetuin (Rommy's Zomertuin) opnieuw van de partij. Daar komen nog eens drie locaties bij in samenwerking met nieuwe partners. "We hebben stilaan meer locaties dan bands op het hoofdpodium en meer partners dan muzikanten", lacht voorzitter van mmMechelen Feest Kristof Calvo.





Eva Daeleman

Dé opvallendste nieuwe locatie is de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis. Dat wordt geen festivallocatie, wel een stilteplek. Eva Daeleman en haar team van Studio Stil brengen er yoga. "Kom genieten van de rust, het geluid van je eigen ademhaling en laat je positieve boodschap voor de wereld achter", nodigt ze uit.





Een andere nieuwigheid: circus. Ronaldo slaat zijn tenten op de Winketkaai op voor de voorstelling 'Swing'. De ticketverkoop start op 1 juli.





Vismarkt

De derde extra locatie is de Vismarkt, al is die bezwaarlijk nieuw te noemen. Het wordt op zondag de nieuwe stek voor het Dansplein van dansschool El Ardoroso. Het Cultuurplein wordt dit jaar immers ingenomen door het Apart Podium, dat van de Botermarkt komt.





Het free podium, dat vorig jaar voor het eerst plaatsvond, krijgt er op vrijdag een vervolg. Op zaterdag vult Café Malvine het podium met de Steven Troch Band, Slow Pilot, De Havilland, Band Marginal en, voor het eerst op Maanrock, stand-up comedy. Bert Gabriëls zal er de lachers op zijn hand trachten te krijgen.





Versuz On Tour

Op zondag vormt het Cultuurplein het decor voor de finale van de Maanrockrally. De Botermarkt blijft niet leeg, maar wordt omgedoopt tot 'De Koer'. Lunar, Metadrome en Kurabu, alle gegroeid in De Club, slaan de handen in elkaar voor een elektronisch programma. "We programmeren dansmuziek en vullen een niche in", zegt Mats Walschaers. Het hoofdgebeuren van het festival blijft evenwel de Grote Markt, dit jaar met onder meer Warhaus, Millionaire, 't Hof Van Commerce en Discobar Galaxie op zaterdag en De Kreuners, Niels Destadsbader, Rob De Nijs, Discobaar A Moeder, Abba Gold, Laura Tesoro en Kaatje op zondag. Ook het Feestpodium op de IJzerenleen blijft een vaste waarde. Opvallend is dat daar een discotheek een tijdlang aan de knoppen zal zitten. Op zaterdag komt immers Versuz On Tour langs. Ook het Klassiek Podium met jazz, klassieke muziek en brassbands keert terug.