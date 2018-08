Stadsderby verloopt zonder incidenten 22 augustus 2018

Op de voetbalterreinen van Walem ging gisteren de finale door van de 'Beker van Mechelen'. Een voetbaltoernooi over de zomermaanden heen met de verschillende Mechelse voetbalploegen. De finale ging door tussen KV Mechelen en Racing Mechelen. De politie van Mechelen-Willebroek was massaal aanwezig. "Gelet op de betrokken ploegen, hun aanhang en de inzet van de match, voerden we voor de wedstrijd een risico-analyse uit", luidde het. De politie voorzag voldoende personeel om de match zonder problemen te laten doorgaan. Er kwamen enkele combi's van de Federale Politie versterking bieden tijdens de match. "Zodanig dat onze werking niet in het gedrang komt", verduidelijkte de lokale politie. De wedstrijd verliep uiteindelijk zonder problemen. Wel werd er volgens de politie een supporter bestuurlijk aangehouden. "Hij negeerde het stadionverbod", aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. KV Mechelen mocht na negentig minuten uiteindelijk de beker in ontvangst nemen na een overwinning met 1-3. (TVDZM)