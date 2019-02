Stadsbestuur vernoemt nieuwe straten naar belangrijke vrouwen Wannes Vansina

26 februari 2019

15u44 0

Een nieuwe wegenis in de verkaveling Kantvelde aan de Oude Antwerpsebaan heeft een naam: de gemeenteraad zette dinsdagavond het licht op groen voor Berthe Seroenstraat, naar een Mechelse sopraanzangeres en zangpedagoge. De stad wil verdergaan op dat elan en meer straten een vrouwennaam geven. “We kiezen enkel voor namen vanuit historisch, wetenschappelijk of algemeen maatschappelijk oogpunt, belangrijke figuren voor Mechelen of voor namen uit de Griekse, Romeinse of Germaanse mythologie”, zegt de schepen van Stadseigendommen Koen Anciaux (Open Vld). Voor een verkaveling gelegen aan de Hogeweg (Battel) wordt er gekozen voor de naam Katelijne Janssensstraat, vernoemd naar ‘de heks van Mechelen’. Voor de gerenoveerde woonwijk van Woonpunt in de Schrijfstraat werd dan weer gekozen voor namen van godinnen. De weg kreeg de naam Feminastraat, de fiets- en wandelpaden zullen binnenkort de namen Diana, Venus, Afrodite, Hera, Demeter en Artemis dragen. Een straat in de verkaveling gelegen aan de Perelaarstraat tenslotte krijgt de naam Anna Paulownaboomstraat, naar de Russische echtgenote van Koning Willem II.

