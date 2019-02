Stadsbestuur verlaagt schuld met 15 miljoen euro Wannes Vansina

19 februari 2019

18u51 2 Mechelen De stad Mechelen verlaagt de stadsschuld met 15 miljoen euro. Dat blijkt uit de begroting die vanavond wordt voorgesteld tijdens een verenigde raadscommissie. Deze brengt weinig nieuwe investeringen.

Het eerste jaar van de bestuursperiode is een overgangsjaar en dat is er duidelijk aan te merken. In de begroting weinig echt nieuwe projecten. Dat, een aantal kleinere besparingen en de meeropbrengst uit de verhoging van de onroerende voorheffing maakt het mogelijk om de stadsschuld te verminderen van 278,7 eind 2018 naar 263,9 miljoen euro eind 2019. “We verminderen onze schuld zonder de investeringen op een laag pitje te zetten”, zegt schepen van Financiën Koen Anciaux (Open Vld).

Het gaat wel veelal om investeringen waarvoor eerder al budget was voorzien, zoals het openleggen van de vliet tussen de Zakstraat en de Muntstraat, de vernieuwing van de straten van de Albertuswijk en de binnenrestauratie van de Begijnhofkerk. Wel nieuw: de aanleg van een Boeimeerstraat van aan de nieuwe brandweerkazerne tot aan Gymnopolis en de aanleg van het binnengebied van het hof van Cortenbach.

In het budget van het Sociaal Huis springt een investering van 366.253 euro in het oog in wat een van de drie prioriteiten moet zijn van het nieuwe bestuur: de halvering van de kinderarmoede. Een andere sociale investering: de verhoging van de toelage aan het sociaal restaurant (wegens het succes) en extra subsidies aan het Sociaal Verhuurkantoor en aan het Steunpunt Asiel en Migratie.

Volgens Anciaux zijn er geen nieuwe belastingen of retributieverhogingen opgenomen in de begroting.