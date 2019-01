Stadsbestuur verhoogt stommelings belastingen met 3,2 miljoen Wannes Vansina

29 januari 2019

01u58 1 Mechelen Coup de théâtre in de Mechelse gemeenteraad dinsdagavond. Ter zitting legde het schepencollege een amendement voor om de personenbelasting te verlagen en de onroerende voorheffing te verhogen. Op kruissnelheid komt het neer op een belastingverhoging van 3,2 miljoen, vooral voor de bedrijven. De oppositie reageerde bijzonder verontwaardigd.

De gemeenteraad moet voor 31 januari de aanslagvoeten voor de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) vastleggen. Volgens de toelichting zouden deze hetzelfde blijven. De verbazing op de oppositiebanken was dan ook groot toen plots een amendement werd aangekondigd. “We hebben een voorstel om nu al een taxshift door te voeren en niet te wachten tot volgend jaar”, verduidelijkte schepen van Financiën Koen Anciaux (Open Vld).

Hij stelde voor om de APB “fors” te verlagen van 7,4 naar 6,8%. “Zo zorgen we ervoor dat mensen meer netto overhouden uit inkomen uit arbeid.” Daar tegenover staat een “lichte” verhoging van de OV 938 naar 1.100. “Door de massale investeringen in de publieke ruimte de voorbije achttien jaar heeft Mechelen zijn oude grandeur herwonnen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de gebouwen enorm in waarde zijn gestegen. Daar vragen we een klein deel van terug”, aldus Anciaux.

Caroline Gennez (sp.a) reageerde bijzonder misnoegd. “Wat u hier voorstelt, is een verschuiving van lasten, maar toch vooral een drastische belastingverhoging. Dit is dan de eerste maatregel van opperliberaal Somers. De manier waarop is op zijn minst laakbaar. U pleit voor transparantie, overleg en dialoog, maar het eerst wat u doet is een belasting verhogen onder het mom van een taxshift zonder dat de gemeenteraad daarvan op de hoogte was.” Wim Soons (CD&V) reageerde in dezelfde zin. “U wil zogezegd een sterke, constructieve oppositie, maar hier moeten we op enkele seconden tijd beslissen op basis van een A4. Bullshit.”

Volgens burgemeester Bart Somers komt de verlaging van de APB neer op een minderinkomst van 2.260.938 – “26,1 euro per Mechelaar” - en zorgt de OV voor een meeropbrengst van 5.450.920 euro. “Of 31 euro per Mechelaar, omdat de onroerende voorheffing voor de helft op bedrijven wordt geheven. Voor de Mechelse gezinnen gaat het alles samen om een verhoging van1 euro per maand, eigenlijk een nuloperatie”, aldus Somers. Al zal dat verschillen van gezin tot gezin: gezinnen met een modaal inkomen maar een woning met een hoog kadastraal inkomen, zijn de pineut. “Maar dan nog gaat het niet om tientallen euro’s per jaar.” De verhoging is dus vooral voor rekening van de bedrijven. “Om de schuld af te bouwen en het investeringsniveau aan te houden.”

“Een mooie pirouette die u maakt”, oordeelde Johan Van Overtveldt (N-VA), “maar hoe u het ook draait of keert: op kruissnelheid is dit een belastingverhoging van 3,2 miljoen.” Partijgenoot Marc Hendrickx zag daar meteen het nieuwe beleid in. “U ging van ondernemen een topprioriteit maken. We zien wat dat betekent: belasten, belasten en belasten. Daar moet u als liberaal trots op zijn.” Hans Keldermans (Vlaams Belang) wees erop dat huurders niet zullen ontsnappen aan de belastingverhoging. “Verhuurders zullen de verhoogde OV gewoon doorrekenen.”

Somers moest erkennen dat de oppositie geen goed beeld kon krijgen van de financiële gevolgen van de beslissingen omdat de begroting, waar de “taxshift” deel van uitmaakt, er pas volgende maand zal zijn. “Ik had ook liever gehad dat we alles samen konden neerleggen, maar om technische redenen kon dat niet. We hebben de ambitie om nog een aantal tarieven te veranderen. Er zijn nog belastingen op bedrijven en ondernemingen. Je moet de totale begroting zien”, aldus de burgemeester.