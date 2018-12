Stadsbestuur speelt leentjebuur bij oppositie voor opmaak bestuursakkoord. Armoede, mobiliteit en ondernemen prioriteiten voor 2019 Wannes Vansina

21 december 2018

13u25 1 Mechelen Mobiliteit, de strijd tegen armoede en ondernemen. Dat zijn dé prioriteiten die het nieuwe stadsbestuur van Mechelen zichzelf stelt voor volgend jaar. Dat blijkt uit het bestuursakkoord dat vrijdag werd voorgesteld. Opvallend is dat er van de 545 doelstellingen er een kleine 50 komen van de oppositie.

Het lijvig bestuursakkoord ‘Samen voor een positief Mechelen’ omvat de 463 voorstellen waarmee Vld-Groen-M+ naar de kiezer trok, maar dat niet alleen. De toekomstige bewindsploeg voegde daar nog eens 82 doelstellingen aan toe. “De stadslijst zal de stad alleen besturen en zal richting geven aan het beleid, maar wil tegelijk ook katalysator zijn. We steken de hand uit om zoveel mogelijk mensen te betrekken om samen te zoeken naar oplossingen”, zegt burgemeester Bart Somers. “We kunnen de stad niet alleen beter maken, daar hebben we alle krachten voor nodig. Vandaar dat we een actieve relatie willen uitbouwen met de oppositie. Een 50-tal punten komt uit de programma’s van N-VA, sp.a en CD&V. We zetten dat ook bij de desbetreffende punten bij. Dat is een primeur in de Vlaamse politiek. Het zou gek zijn niet aan de slag te gaan met goede ideeën van anderen”, vult Kristof Calvo aan. N-VA wordt 19 keer vermeld, sp.a 14 keer en CD&V 12 keer. Ook uit het memorandum van de stadsadministratie werden heel wat punten overgenomen.

Voor 2019 formuleert het stadsbestuur drie grote prioriteiten. Het zijn niet de enige prioriteiten – veiligheid, het parkenplan en het klimaat zijn dat bijvoorbeeld ook – maar op deze drie gebieden wil de stad een voortrekkersrol spelen en vernieuwend zijn. “We willen Champions League spelen”, verwoordt Calvo het. Tegen het najaar van volgend jaar moet er voor alle drie een duidelijk plan op tafel liggen. De eerste prioriteit is mobiliteit. De ambitie: van Mechelen de fietsstad van Vlaanderen maken. “Tegen het najaar willen we met een samenhangend, becijferd en uitgewerkt mobiliteitsplan komen. In de komende maanden zullen we hierover intensief overleg plegen met stadsgenoten en organisaties”, kondigt schepen Patrick Princen aan. Het plan moet antwoorden bieden op het overbelaste weggennet, de vraag naar meer gezonde lucht en de parkeerdruk in woonbuurten, maar ook de contouren schetsen van een autoluwer centrum en autoluwere wijken. Een tweede prioriteit: armoedebestrijding. Het doel: de kinderarmoede tegen 2024 halveren. “Er is nog te veel miserie in de stad, er vallen nog te veel mensen uit de boot”, zegt Calvo. De derde prioriteit wordt ondernemen. “We willen tegen 2024 een van de top-3 steden zijn van Vlaanderen, met de meeste starters, de grootste daling van het aantal werklozen en het meest aantal nieuwe arbeidsplaatsen. De mismatch op de arbeidsmarkt moet weg, leefloners moeten we aan een job helpen”, zegt schepen Greet Geypen.

Andere belangrijke realisaties voor de komende bestuursperiode in vogelvlucht: de bouw van 750 nieuwe sociale woningen, de aantrek van middengroepen door nieuwe wijken als Komet en Keerdok, het behoud en de uitbreiding van de stadsbossen, de verdere promotie van autodelen, een grotere politiezone mét geïntegreerde wijkteams, een stadsvernieuwingsproject in de Centerparking, een blijvende aandacht voor Nekkerspoel (met de vernieuwing van het Ontvoeringsplein), de vernieuwing van invalsstraten, de realisatie van een basketarena achter het station en de vernieuwing van de infrastructuur van de voetbalclubs van Walem, Heffen en Leest, de strijd tegen discriminatie door middel van praktijktesten, het versterken van de diversiteit in het jeugdwerk, huiskamergesprekken als nieuwe participatievorm en last but not least het terugbrengen van de stadsschuld onder 200 miljoen euro.