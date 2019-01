Stadsbestuur nodigt betogende scholieren uit voor klimaattop Wannes Vansina

23 januari 2019

14u57 0 Mechelen Een 300-tal scholieren heeft vandaag op de Mechelse Grote Markt actie gevoerd voor een beter klimaat. De politici waren kop van jut. Het stadsbestuur reikte de hand en nodigde de jongeren uit voor overleg.

De jongeren van verschillende scholen troepten samen op het plein met bordjes als ‘Neen tegen Mechelen aan zee’, ‘Stop raping our mother’, ‘Meer bomen, minder verkeershinder’ en ‘There is no world B’. Tussen de toespraken door werden leuzen als ‘Climate justice now!’ gescandeerd of – om even op te warmen – ‘Al wie niet springt is CO2’. De organisatoren toonden zich na afloop tevreden over de opkomst, al werden de verhoopte 400 deelnemers niet gehaald. “Maar we zijn met voldoende om belangrijk te zijn”, stelde Max Sinjan vast. Eline Arlt was stelde enthousiast vast dat ook kinderen van de lagere school en zelfs kleuters deelnamen. “Fantastisch!”

Schepen Marina De Bie (Groen) reikte de hand naar de jongeren en nodigde hen op 6 februari uit voor een klimaattop om te bekijken hoe ze kunnen samenwerken. “We zullen trachten de komende zes jaar nog beter te doen wat betreft onze klimaatdoelstellingen”, beloofde ze. De Bie riep de jongeren ook op om in overleg met hun ouders en de school blijvend van zich te laten horen. “Grijp dit moment.” Overigens was zowat het ganse college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigd, naast een aantal gemeenteraadsleden. Of de jongeren niet bang zijn voor politieke recuperatie? “Daar spreek ik mij nu niet over uit. Eerst zien wat mogelijk is. We zijn positief gestemd”, aldus Eline Arlt.

De organisatoren riepen de jongeren op om morgen donderdag opnieuw naar Brussel te trekken en om ook op zondag deel te nemen aan de klimaatmars.

Jongeren die aanwezig willen zijn op de klimaattop kunnen zich inschrijven via www.mechelen.be/jongerenenklimaat.