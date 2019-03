Stadsbestuur betrekt Mechelaars bij drie toekomstprojecten Wannes Vansina

26 maart 2019

Het stadsbestuur van Mechelen start een participatietraject rond de drie prioriteiten van deze bestuursperiode: duurzame mobiliteit, armoedebestrijding en ondernemen. “We roepen alle geëngageerde Mechelaars op om mee te werken aan de drie grote toekomstprojecten van onze stad”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). De kick-off vindt plaats op 23 april in Lamot. “We gaan voor een zeer diverse groep mensen uit alle wijken van de stad die inspraak krijgen in het hele traject”, zegt eerste schepen Patrick Princen (Groen). Elk thema wordt kort toegelicht. Verschillende gerenommeerde sprekers geven de voorzet. Kinderpsychiater Peter Adriaenssens komt armoedebestrijding inleiden, Marco te Brömmelstroet, fietsprofessor, inspireert over mobiliteit in de toekomst. Mechelaars kunnen zich vanaf vandaag inschrijven via mechelenmakers.be.