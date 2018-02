Stadsartiest en toneelkringen hernemen 'Miserie' 20 februari 2018

Mechels stadsartiest Stef Lernous herneemt op 23 en 24 maart 'Miserie', de theatervoorstelling die hij in 2016 creëerde met vijftien spelers van verschillende Mechelse toneelkringen naar aanleiding van de komst van het Landjuweelfestival naar Mechelen. De voorstellingen vinden om 20.15 uur plaats in de Stadsschouwburg. Tickets kosten 10 euro. "In het kader van zijn stadsartiestschap vroegen we Stef Lernous om dit verrassend staaltje Mechels theaterplezier opnieuw op de planken te brengen", zegt Cultuurschepen Björn Siffer (Groen). "De stijl en woorden van de stadsartiest maken de voorstelling pittig en ook écht Mechels. Lang geleden bijvoorbeeld dat ik het sappige woord 'taffelen' nog had gehoord." (WVK)