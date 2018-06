Stadionverbod? Blijf weg uit omgeving voor én na match 02 juni 2018

De gemeenteraad heeft dinsdagavond de beslissing van burgemeester Bart Somers (Open Vld) bekrachtigd om een restrictieperimeter in te voeren bij de thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen. De perimeter zou gelden van vijf uur voor aanvang van de match tot vijf uur na afloop. Tijdens deze periode zijn mensen met een stadionverbod niet welkom in de omgeving van het stadion. Tevens worden handelingen strafbaar die als storend en/of gevaarlijk worden ervaren. De beslissing van de burgemeester werd bij hoogdringendheid genomen nadat het tijdens de wedstrijd tegen KVV OG Vorselaar van 22 april tot rellen kwam tussen aanhangers van beide supportersclans. De clubvoorzitter had vervolgens de hulp van de politiek ingeroepen. (WVK)