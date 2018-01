Stad zoekt organisator voor Curiosamarkt 29 januari 2018

02u38 0

De stad Mechelen gaat op zoek naar een uitbater voor de Curiosamarkt, die de voorbije jaren van juni tot en met september plaatsvond op de Veemarkt. Eerder organiseerde de stad de markt in eigen beheer, een externe uitbater moet het evenement een nieuw elan geven. "Via het uitschrijven van een concessie willen we hiertoe een impuls bieden en private initiatiefnemers de kans geven om vanaf dit jaar de organisatie van een kwaliteitsvolle antiek-/brocantemarkt zelf in handen te nemen", zegt schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA). De markt moet wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden in een uitgebreidere organisatieperiode, van april tot en met oktober. "Met de vernieuwde Curiosamarkt blijven we voluit mikken op een aangename stadsbeleving en bovenal een kwaliteitsvolle markt waar zowel de Mechelaar als de toerist als de geïnteresseerde verzamelaar op afkomt", aldus de schepen. (WVK)