Stad zoekt gerestaureerd bouwkundig erfgoed voor prijs 09 mei 2018

Heb je tussen 1 juni 2016 en 1 juni 2018 kleine of grote werken voltooid aan jouw pand in Mechelen? Dan maak je kans op de Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed 2018. De stad is voor deze tweejaarlijkse prijs op zoek naar kandidaten. "Mechelen is een historische stad met een schat aan bouwkundig erfgoed, waar we als stadsbestuur zo goed mogelijk zorg voor willen dragen. Om burgers te motiveren om mee het Mechels stadsbeeld te verfraaien, organiseren we elke twee jaar de Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed", zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld). Zowel beschermd als niet-beschermd bouwkundig erfgoed komt in aanmerking. Enkel panden uit de laatste categorie komen in aanmerking voor een geldprijs. Inschrijven kan via www.mechelen. be/SPBE2018. (WVK)