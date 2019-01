Stad zoekt 150 buddy’s voor ongelukkige leerlingen Wannes Vansina

09 januari 2019

16u22 0 Mechelen De stad Mechelen zoekt minstens 150 buddy’s voor de begeleiding van leerlingen die het moeilijk hebben op school. Dat nadat een eerste testfase een positieve evaluatie kreeg.

De stad startte het project begin dit schooljaar op met 28 buddy’s. Zij gaven 32 leerlingen wekelijks een begeleiding op maat. “Ongeveer vier leerlingen per klas hebben het wat moeilijker tijdens het schooljaar. Welbevinden op school verhoogt de slaagkansen aanzienlijk. Zowel buddy’s, scholen als leerlingen zijn heel positief over dit project”, zegt schepen van Onderwijs Marina De Bie (Groen). Alleen is de vraag groter dan het aanbod. “We zoeken nog minstens 150 vrijwillige buddy’s om aan de vraag te voldoen.”

Buddy zijn kan zowel op vrijwillige basis als in het kader van een stage. Wie minimum 18 jaar is en zich gedurende minstens één semester wil engageren, registreert zich ten laatste op 25 januari op de website www.buddymechelen.be. Na een kennismakinggesprek volgt een vormingsmoment. Tijdens het jaar krijgen de buddy’s ondersteuning door de schoolcoördinator en de buddycoördinator van de stad.

In het lager onderwijs gaat de buddy één keer per week vlak na de schooltijd langs op school voor een praatje, een spelletje, wat extra oefeningen. In het secundair onderwijs werkt de begeleider aan een positief zelfbeeld, motiveert de scholieren en ‘leert leren’. Voor de leerling moet de ontmoeting met zijn of haar buddy vooral een leuke afsluiter van de schooldag zijn.

https://www.mechelen.be/buddy