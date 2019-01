Stad zet proefproject GFT-ophaling stop, voorlopig geen vervolg Wannes Vansina

03 januari 2019

17u30 0 Mechelen De stad Mechelen heeft het proefproject voor de GFT-ophaling in de buurt van het begijnhof stopgezet. Sp.a vraagt de uitrol naar gans het grondgebied, maar voorlopig komt die er niet omwille van de kostprijs.

De stad testte in samenwerking met Ivarem de ophaling van groente-, fruit en tuinafval uit gedurende anderhalf jaar in een buurt met duizend gezinnen. Bedoeling was na te gaan of het mogelijk was door middel van de aparte ophaling en aan een aanvaardbare kostprijs de hoeveelheid restafval te doen dalen. “Het proefproject heeft aangetoond dat er voldoende draagvlak is bij de bevolking om het GFT apart in te zamelen”, concludeert Thijs Verbeurgt (sp.a). Hij roept het bestuur dan ook op om de gescheiden ophaling over heel Mechelen uit te rollen en in tussentijd het proefproject verder te laten lopen.

Robin Aerts, inwoner van het Begijnhof en sp.a-lid, hoopt alvast op een verlenging. “Ik ben grote fan. Als alleenstaande in een kleine begijnhofwoning bestaat mijn afval voor meer dan twee derde uit keukenafval. Door gescheiden ophaling verbruikte ik veel minder van de duurdere huisvuilzakken. Een hele besparing op maandbasis. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.” Goed voor de portemonnee van de deelnemers, maar niet voor die van de stad. Volgens schepen Marina De Bie (Groen) werd het proefproject voorlopig niet uitgebreid of verlengd omwille van de financiële gevolgen die dit zou hebben. “De kostprijs is relatief hoog voor toch een beperkt aantal zakken. Wekelijks werden maar zo’n 114 zakken opgehaald. Dat ondanks de intensieve mobilisatie en de verkoopprijs van 25 cent per GFT-zak, veel te weinig om de kost voor ophaling en verwerking te drukken. Ik weet niet of dat een succes is.”

Zelf blijft ze voorstander van een GFT-ophaling. “Maar gezien de serieuze meerkost die een uitbreiding van het project zou hebben, werd een beslissing uitgesteld tot de opmaak van de beleids- en beheerscyclus dit najaar.” Het proefproject verderzetten, vindt ze niet kunnen. “Je kan moeilijke een service bieden aan een klein groepje mensen en aan andere niet.”

