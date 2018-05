Stad zet nepbewoners in tegen wildplassers 23 mei 2018

Om het wildplassen in te dijken in de Begijnenstraat en in de Minderbroedersgang, neemt het Mechelse stadsbestuur 'zintuigbeïnvloedende' maatregelen zoals het ensceneren van ramen. Omdat de klassieke aanpak van wildplassen niet bleek te werken, ging de stad op zoek naar een 'slimmere' oplossing. Bedoeling is om in de twee straten een 'zintuigbeïnvloedende zone' in te richten, te beginnen met de Begijnenstraat. Zo zal men op dichtgemetselde ramen afbeeldingen plaatsen van naar buiten kijkende bewoners om de perceptie van toezicht te verhogen. Een laag hek, een puzzel met een vrolijke afbeelding en een welkomstmat op een hoek moeten de suggestie wekken van eigenaarschap. (WVK)