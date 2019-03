Stad wint proces Vlietenkelder, maar prestigeproject blijft lek Wannes Vansina

14 maart 2019

12u40 0 Mechelen Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft de stad Mechelen in het gelijk gesteld in verband met de Vlietenkelder. De vorderingen van aannemer Renotec werden afgewezen, in plaats daarvan moet de aannemer de stad een ‘boete’ van ruim 45.000 euro. Daarmee komt geen einde aan de lijdensweg van het mislukte prestigeproject. De kelder lekt nog altijd.

Het ondergrondse museum onder de IJzerenleen opende in september 2012 een eerste keer en was van in het begin een zorgenkind. Problemen met insijpelend water raakten maar niet opgelost. De doodsteek kwam in 2015: hét pronkstuk van het museum - een prehistorische prauw - moest worden weggehaald wegens schimmelvorming. Sindsdien staat de ondergrondse gang – een investering van ruim 1,5 miljoen euro – leeg in afwachting van de uitkomst van de juridische procedures.

In 2013 dagvaardde aannemer Renotec immers de stad. Volgens het bedrijf moet de stad opdraaien voor een aantal meerwerken (vooral injectiewerken om de kelder waterdicht te maken) voor een bedrag van meer dan 600.000 euro. De stad van haar kant vroeg dan weer de veroordeling van Renotec wegens het overschrijden van de uitvoeringstermijn. De eerste rechter wees de vorderingen van beide partijen in 2015 af, maar in beroep krijgt de stad nu toch gelijk. De afgevaardigd bestuurder van Renotec kon vandaag niet reageren. Of hij Cassatieberoep aantekent, is niet bekend.

Niet waterdicht

Met de uitspraak door het Hof van Beroep is sowieso de juridische kous nog niet af. Het probleem blijft: de Vlietenkelder is niet waterdicht. “Voor de vrederechter loopt een andere procedure om tot een oplossing te komen voor dat probleem. De rechter heeft een deskundige aangesteld die moet bepalen hoe, maar dat verloopt heel traag. In april zullen we met onze raadsvrouw bekijken welk standpunt we daar moeten innemen gezien de uitspraak door het Hof van Beroep”, zegt stadssecretaris Erik Laga.

De uiteindelijke bestemming van de Vlietenkelder blijft ongekend. Het bestuursakkoord zegt er niks over. De kans dat de ondergrondse ruimte terug een museum wordt, lijkt echter klein. Het stadsbestuur denkt eerder aan een economische bestemming. Schepen van Economie Greet Geypen (Open Vld): “We gaan met de handelaars van de IJzerenleen en handelscomité Mechelen MeeMaken bekijken of er een invulling kan komen die verder bijdraagt aan de opleving van de IJzerenleen.”

Prehistorische prauw

De historische prauw blijft intussen onzichtbaar voor het publiek. Sinds de houten boot werd weggehaald uit de Vlietenkelder en behandeld, is hij in bewaring bij een gespecialiseerde firma. Waar hij uiteindelijk terecht zal komen, weet het stadsbestuur nog niet. De oudste boot ooit gevonden in ons land werd in 1904 gevonden bij het graven van de Afleidingsdijle. Hij dateert van 500–200 vóór Christus.