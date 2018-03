Stad wint Bike to Work Winter Trophy 17 maart 2018

Medewerkers van Stad en het Sociaal Huis Mechelen hebben met succes deelgenomen aan de Winter Trophy van Bike to Work. Ze wonnen de competitie in de categorie van 1.000 tot 2.000 werknemers door tussen 12 februari en 9 maart vaak met de fiets naar het werk te komen. Als winnaar krijgt de stad een Bike to Work-Fietspomp 'die alle werknemers gebruikt kan worden. De stad geeft bovendien aan elke deelnemer een fietsherstelset en via loting krijgt een deelnemer een fietscomputer.





"Dit toont aan dat onze personeelsleden onze ambitie volgen en voor de fiets blijven kiezen", aldus schepen van Personeel en Klimaat Marina De Bie (Groen). (WVK)