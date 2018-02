Stad viert jubilarissen 07 februari 2018

Koppels die in december en januari een diamanten of briljanten huwelijksverjaardag te vieren hadden, werden op zaterdag 20 januari ontvangen in de Keldermanszaal van het stadhuis. De koppels De Vos-Dons, Hofmans-Scheers (60 jaar getrouwd) en Lahrichi-El Halouf (65 jaar) ontvingen felicitaties van schepen Marc Hendrickx.





(AVH)