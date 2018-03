Stad vervangt nieuwe bomen wegens te doornig 29 maart 2018

De stad Mechelen vervangt de bomen die enkele jaren geleden na de heraanleg van de Brusselsesteenweg werden geplant. Volgens schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA) werd destijds voor een verkeerd soort boom gekozen. "Ze hebben weinig kruin en vooral: doorns, wat geen goede combinatie is met het fietspad. Vandaar we nu andere bomen zetten, met ook een mooiere kruin. Op vraag van de bewoners hebben we voor een groter formaat gekozen. Het gaat het uitzicht van de Brusselsesetenweg groener maken." De verwijderde bomen zijn volgens de schepen overigens niet verloren, maar werden met wortel en al uitgegraven zodat ze elders kunnen worden hergebruikt. Het type boom staat overigens ook op het Sint-Katelijnekerkhof. (WVK)