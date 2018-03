Stad verstrengt bouwvoorwaarden voor Bos van Loos 17 maart 2018

02u39 0

Het Mechelse college van burgemeester en schepenen heeft vrijdag beslist om de bouwvoorwaarden van het Bos van Loos te verstrengen na commotie in de buurt.





De afgelopen dagen rees ongerustheid in de buurt over de verkoop van het stuk bos langsheen de Delling- en Zeutestraat. Omdat het bestemmingsplan openbare voorzieningen, KMO's en kantoren toelaten, vrezen buurtbewoners voor de kap van de bomen. Gisteren besliste het college daarom de bouwvoorwaarden te verstrengen. "Het college besliste dat er enkel binnen de eerste 50 meter van het terrein kan worden ontwikkeld. De groene buffer als overgang naar het bos maakt deel uit van deze 50 meter", legt schepen van Stedenbouw Greet Geypen (Open Vld). Ze geeft ook aan dat bij het beoordelen van een eventuele vergunningsaanvraag, de stad steeds de invloed van de aanvraag op het bos, ernstig zal evalueren. De actiegroep 'Geen sloop van het bos van Loos' reageert positief. "Wij zullen met niet minder genoegen nemen dan met een groot stadsbos", aldus Bruno De Wit. (WVK)