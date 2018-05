Stad vernieuwt vuilnisbakkenplan 17 mei 2018

De netheid van Mechelen verder verbeteren. Dat is het doel van een vernieuwd vuilnisbakkenplan dat het college van burgemeester en schepenen heeft goedgekeurd. Dat na een screening van de 911 vuilnisbakken die de stad rijk is. Op een aantal plaatsen kunnen de vuilnisbakken verdwijnen, op andere worden ze indien nodig vernieuwd of vervangen door grotere exemplaren. Er komen eind juni alvast een 50-tal grotere vuilbakken in de buitenwijken. Kostprijs: 421 euro het stuk (exclusief BTW). Voor de plaatsing van nieuwe, esthetische vuilnisbakken met grotere capaciteit en grotere werpopening in het stadscentrum wordt een bestek opgemaakt. "De bedoeling is om meer zwerfvuil te vermijden. De nieuwe vuilbakken mogen zeker niet dienen om huisvuil in te deponeren - dit is illegaal storten", aldus schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA).





(WVK)