Stad verlengt samenwerking met Natuur- en Landschapszorg Wannes Vansina

29 maart 2019

De stad Mechelen besteedt het beheer van een deel van de natuur-, bos- en parkgebieden opnieuw uit aan Natuur- en Landschapszorg (NLZ), het maatwerkbedrijf van Natuurpunt. Het contract liep begin 2019 af en werd opnieuw aanbesteed. Mits positieve evaluatie zullen de arbeiders tot 2022 aan de slag zijn voor de stad. “Taken variëren van ecologisch maaibeheer tot het onderhouden van wandelpaden, maar ook het opruimen van stormschade, het verwijderen van zwerfvuil of het herstellen van natuurlijke speelelementen hoort daarbij”, licht schepen van Natuur- en Groenbeheer Patrick Princen (Groen) toe. NLZ zet vanuit zijn loods in Walem ongeveer 20 doelgroeparbeiders in. Coördinator Bert Delanoeije is tevreden. “Voor onze arbeiders is het de ideale opstap naar de arbeidsmarkt en ondertussen dragen we ons steentje bij aan een nette, groene stad.” Naast NLZ zijn ook de sociale economieprojecten Manus en Entiris al jarenlang actief in Mechelen voor het park- en groenbeheer, zij het op andere locaties.