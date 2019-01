Stad verlengt samenwerking met Cambio: meer elektrische deelwagens op komst Wannes Vansina

28 januari 2019

11u52 0

De stad Mechelen verlengt haar samenwerking met autodeelbedrijf Cambio voor de integratie van elektrisch dienstvoertuigen in het deelwagenpark. Deze liep tot 1 januari 2019 en wordt na een positieve evaluatie verlegd tot oktober 2021.

De Mechelse cambiovloot telt nu twee elektrische wagens, plus de elektrische dienstwagen van de stad tijdens de weekends. Bedoeling is het aantal e-wagens op termijn uit te breiden. Momenteel telt Cambio in Mechelen 41 wagens op 22 locaties. Het aanbod kende het afgelopen jaar een stijging met 30 procent.

“Dankzij autodelen vermindert het aantal wagens in de stad, neemt de parkeerdruk af en vermindert het aantal gereden kilometers. Autodelen heeft trouwens niet alleen een positief effect op de mobiliteit maar ook op de luchtkwaliteit. De omschakeling naar elektrische deelwagens versterkt dit effect nog”, aldus het stadsbestuur.