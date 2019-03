Stad verlegt Boeimeerstraat voor 1,2 miljoen euro Wannes Vansina

12u12 2 Mechelen De stad Mechelen investeert 1.225.000 euro in de aanleg van een nieuwe Boeimeerstraat. De huidige werd eind 2015 afgesloten door de concessiehouder van de Nekkerhal.

De Boeimeerstraat is de rijweg die loopt over de terreinen van de Nekkerhal. De stad voorziet met de nieuwe weg die vertrekt in de Plattebeekstraat in een alternatief. Het project omhelst de aanleg van een ontsluitingsweg voor de nieuwe brandweerkazerne en stadsmagazijnen – momenteel nog in aanbouw - en turnhal Gymnopolis iets verderop aan de Mechelsbroekstraat. Hij komt tussen de terreinen van de Nekkerhal en de nieuwbouw en loopt zo verder achter de loodsen door. Ter hoogte van de kazerne komt een apart fietspad, daarna niet meer. Tegelijkertijd zal het in- en uitrittencomplex van de Nekkerhal worden vernieuwd.

De afsluiting van de Boeimeerstraat door Artexis zorgde destijds voor misnoegde reacties van fietsers en wandelaars, die sindsdien moesten omgaan.