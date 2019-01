Stad verlaagt maximumsnelheid in Mechelen-Zuid Wannes Vansina

28 januari 2019

22u47 0

De gemeenteraad heeft vanavond beslist om de maximum toegelaten snelheid op een aantal plaatsen in Mechelen-Zuid te verlagen. De bestaande zone 30 wordt uitgebreid in de omgeving van de Kruisbaan, Geerdemdries en Zwartkloosterstraat. In de Egide Walschaertsstraat (tussen Bedrijvenlaan en Kruisbaan) en De Regenboog wordt de snelheid dan weer verlaagd van 70 naar 50km/u. De verlagingen moeten de verkeersveiligheid vergroten en een duidelijk onderscheid maken tussen woon-/ en verblijfsstraten, wijkverzamelwegen en wegen voor industrieel bestemmingsverkeer. Ze komen er na overleg met buurtbewoners na de heringebruikname van de site Huyghebaert. N-VA onthield zich.