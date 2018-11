Stad verkoopt ziekenhuis aan zorgbedrijf Wannes Vansina

27 november 2018

De gemeenteraad van Mechelen heeft de verkoop van de vroegere ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest aan Zorgbedrijf Rivierenland goedgekeurd. Dat voor 17.340.000 euro, de schattingsprijs. De campus staat leeg sinds de opening van het nieuwe AZ Sint-Maarten ruim een maand geleden. Zorgbedrijf Rivierenland wil de loop van 2021 woonzorgcentrum Hof van Egmont in het gebouw onderbrengen, voor 210 bewoners. De voorbereidingen voor de verbouwingen, zijn lopende. In het voorjaar moeten ze van start gaan. Het gebouw zal volledig worden gestript. Bewoner zullen er verblijven in zorgflats met naast een slaapkamer ook een kitchenette en een salonnetje. Voor dementerenden komt er een vorm van kleinschalig wonen. Er wordt gekeken of er naast de dagverzorgingscentra ook een brasserie, kapper of superette kunnen komen. De investering wordt geraamd op 35 miljoen euro.