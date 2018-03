Stad verkoopt eigendommen 08 maart 2018

02u37 0

De Mechelse gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de verkoop van enkele stadseigendommen. Het gaat om een perceel bouwgrond (95 vierkante meter) in de Caputsteenstraat (waarde geschat op 42.624 euro), de woning Meysbrug 10 (255.000) en een aangrenzende parking met dertig plaatsen in de Augustijnenstraat (390.000). Sp.a stelde de vraag of de woning niet beter kan worden ingebracht in het sociaal verhuurkantoor van de stad, dat op zoek is naar woningen. PVDA is dezelfde mening toegegaan. De burgemeester antwoordde van niet. Volgens hem is het niet de kerntaak van een stad om woningen te verhuren. (WVK)